grandi eventi a san rossore a flamenco bay il galilei salah al din vince il regoli

All’ippodromo di San Rossore si sono svolti due appuntamenti importanti con le corse tradizionali. Il 27° premio “Galilei” si è aggiunto al 36° premio “Regoli”, eventi che richiamano numerosi appassionati e apprezzati tra gli addetti ai lavori. Tra i risultati, Salah Al Din si è aggiudicato la vittoria nel premio “Regoli”.

Grandi eventi all’ ippodromo di San Rossore, corse nella tradizione: il 27° premio “ Galileo Galilei ” e il 36° premio “ Federico Regoli ”. Nel “Galilei”, Super Handicap di classe 1 sulla distanza dei 2200 metri, si chiedeva al vincitore, nell’ordine, potenza e sprint, nel “Regoli” più sprint che potenza. Vediamo chi ha risposto meglio alla richiesta di questi requisiti. Sulla distanza del “Galilei” era atteso Tamburo ma il favorito, pur correndo bene, ha dovuto cedere a Flamenco Bay (S. Sulas). Nella corsa dedicata a Federico Regoli, Handicap Principale sui 1600 metri binocoli puntati su Salah Al Din (D. Vargiu) e il cavallo, pur in un arrivo rocambolesco, è riuscito nelle battute finali a mettere il muso davanti a Sopran Mozart e a Elegant Power. 🔗 Leggi su Lanazione.it

È primavera dell’ippica con due corse storiche. Premi "Galilei" e "Regoli"Meteo a parte (tutto da scoprire), sportivamente parlando la "primavera dell’ippica pisana" all’ippodromo di San Rossore comincia oggi con due prove...

