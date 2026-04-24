A Roma si è svolta una cerimonia al Salone del Coni durante la quale sono stati premiati Ranieri, Buonfiglio e Sberna con il Premio Città di Roma. L'evento, promosso dall'associazione Opes, ha evidenziato il rapporto tra il mondo dello sport e le istituzioni europee presenti nella capitale. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari settori, unendo sport e cultura in un'occasione ufficiale.

? Cosa sapere Ranieri, Buonfiglio e Sberna ricevono il Premio Città di Roma al Salone del Coni.. L'iniziativa Opes celebra il legame tra associazionismo sportivo e istituzioni europee a Roma.. Claudio Ranieri, Luciano Buonfiglio e Antonella Sberna sono stati i protagonisti della dodicesima edizione del Premio Città di Roma, svoltasi nel Salone d’Onore del Coni per celebrare l’eccellenza nello sport e nella cultura. L’iniziativa, promossa da Opes, ha voluto mettere sotto i riflettori figure che hanno saputo distinguersi nel dell’associazionismo e delle istituzioni, portando lustro alle categorie rappresentate. Tra i riconoscimenti consegnati...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ranieri e Sberna al Coni: il trionfo di sport e cultura a Roma

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