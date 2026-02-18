Play Dead | al Duse lo spettacolo del collettivo canadese People Watching

Il collettivo canadese People Watching presenta “Play Dead” al teatro Duse, portando sul palco una performance che mette in scena la forza della resistenza attraverso il teatro. Lo spettacolo si distingue per il suo stile che combina l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale dei personaggi. La scena si anima di gesti e dialoghi che coinvolgono il pubblico, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Lo spettacolo si svolge in uno spazio trasformato, dove ogni elemento contribuisce a raccontare una storia di lotta e di speranza.

Un’ode alla resistenza creativa messa in scena con uno stile che celebra l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale. È ‘Play Dead’, lo spettacolo del collettivo canadese People Watching che andrà in scena lunedì 23 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Ambientato in un universo di trappole domestiche e storie intrecciate, ‘Play Dead’ porta sul palco gli aspetti meravigliosi, contorti e ridicoli dell’esperienza umana, attraverso un ibrido di acrobazie, movimento e teatro fisico. Lo spettacolo propone, infatti, una cronaca surreale del quotidiano, celebrando l’assurdità del banale e l’incontenibile desiderio di contatto e intimità, come in una danza sull’ultima canzone prima della fine della festa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

