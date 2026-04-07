L’Ensemble d’archi del Teatro Massimo suona in periferia | concerti gratuiti al Cep e in corso dei Mille

L’Ensemble d’archi del Teatro Massimo ha tenuto due concerti gratuiti in quartieri della città, uno al Cep e l’altro in corso dei Mille. Gli eventi hanno portato la musica classica al di fuori del teatro principale, coinvolgendo cittadini di diverse zone e offrendo loro un momento di spettacolo senza costi. Le esibizioni hanno avuto luogo in luoghi pubblici, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio.

Due concerti in due diversi quartieri della città per portare l'eccellenza della produzione musicale oltre i confini del Teatro di piazza Verdi e incontrare nuovi pubblici. L’Ensemble d’archi del Teatro Massimo, guidato dalla spalla concertante Silviu Dima, sarà protagonista di due appuntamenti pensati per rendere fruibile la musica classica in aree spesso escluse dai circuiti tradizionali: martedì 7 aprile alle ore 18.45 nella Chiesa Maria SS. delle Grazie nel quartiere SperoneRoccella e mercoledì 8 aprile alle ore 21 nella Chiesa di San Giovanni Apostolo al Cep. Il programma dei due concerti propone in apertura e in chiusura due serenate per archi: il Divertimento in Fa maggiore K. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Settimana in musica al Teatro Mazzacorati 1763: 5 concerti gratuiti Al Teatro Massimo ricominciano i concerti del Conservatorio Scarlatti: sul palco il coro e l’Orchestra SinfonicaIl Conservatorio Alessandro Scarlatti apre la nuova Stagione Concertistica 2026 con un concerto – evento che vede protagonisti il Coro e l’Orchestra... Temi più discussi: Il Massimo per la città | Due concerti allo Sperone e al CEP con l'Ensemble d'archi dell'Orchestra; Il Teatro Massimo porta la musica in due periferie di Palermo; Il Teatro Massimo porta la musica classica nei quartieri di Palermo. Il Teatro Massimo nel cuore dei quartieri di Palermo con due concertiDue concerti in due diversi quartieri della città per portare l'eccellenza della produzione musicale oltre i confini del Teatro di Piazza Verdi e incontrare nuovi pubblici ... italpress.com Il Teatro Massimo porta la musica al Cep e allo SperoneMartedì e mercoledì due concerti nei quartieri a ingresso gratuito ... msn.com Sotto il cielo di Palermo, il Teatro Massimo si erge come un tempio dedicato alla bellezza - facebook.com facebook Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin x.com