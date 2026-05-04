Al Centro Pergoli la presentazione del libro ' La mia storia europea'

Mercoledì 6 maggio, al Centro Pergoli di Falconara Marittima, si terrà la presentazione del libro ‘La mia storia europea’. L’opera di Massimo Bello ripercorre il percorso storico, politico e culturale dell’Unione europea, offrendo una narrazione che unisce elementi personali e riflessioni sulla costruzione dell’Europa. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore e sarà aperto al pubblico interessato a conoscere i temi trattati nel volume.

Falconara Marittima ospiterà mercoledì 6 maggio, al Centro Pergoli, la presentazione del libro ‘La mia storia europea’ di Massimo Bello, un’opera che racconta il percorso storico, politico e culturale dell’Unione europea attraverso uno sguardo personale e diretto. Il volume accompagna il lettore.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Al Centro Pergoli la presentazione del libro 'Il silenzio che non mi appartiene'Un focus adolescenza, rapporti con i genitori, disturbi alimentari e sugli strumenti per superare traumi e difficoltà: è questo l’argomento che sarà... Fiumicino, i giovani al centro: in Comune la presentazione del libro “L’esercito dei giusti. Una storia vera”Fiumicino, 18 febbraio 2026 – Fiumicino sceglie i giovani per parlare di donazione e di responsabilità collettiva. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Difendiamoci dalle truffe, consigli ai cittadini; Uniti contro le truffe: Io non ci sono cascata; Ex Fanesi dissequestrato: Il cantiere riapre lunedì. Siamo al 75% delle opere. #Falconara - Al Centro Pergoli grande partecipazione all’iniziativa con Comune, Carabinieri e Polizia Locale: illustrate in modo chiaro e concreto le modalità con cui agiscono i truffatori e le strategie per riconoscerle ed evitarle - facebook.com facebook