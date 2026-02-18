Fiumicino i giovani al centro | in Comune la presentazione del libro L’esercito dei giusti Una storia vera

A Fiumicino, il libro “L’esercito dei giusti” viene presentato in Comune per coinvolgere i giovani nella discussione sulla donazione e il senso di solidarietà. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni su temi di responsabilità civica, con un focus particolare sulle storie di persone che hanno fatto la differenza. Durante la serata, un ragazzo di 17 anni ha condiviso la sua esperienza di donatore, attirando l’attenzione di molti presenti.

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – Fiumicino sceglie i giovani per parlare di donazione e di responsabilità collettiva. Giovedì 27 febbraio, nella sala del Consiglio comunale, alle 10, è in programma la presentazione del libro “L’esercito dei giusti. Una storia vera” di Roberta Spaccini. Il filo conduttore è chiaro: l’importanza di una corretta informazione e di ciò che ciascuno può fare per gli altri, perché “gli altri siamo noi”. Un incontro con le scuole nella sala consiliare. La cornice sarà istituzionale e l’obiettivo dichiarato è raggiungere soprattutto gli studenti. La scelta è legata anche a un dato concreto: per diventare donatori di midollo osseo bisogna avere tra 18 e 35 anni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

“L’esercito dei Giusti. Una storia vera”: la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli AlsyumIl Rotary Club Ladispoli Alsyum presenta “L’esercito dei Giusti.

A Fiumicino la presentazione di “L’esercito dei giusti” di Roberta Spaccini#Fiumicino-L’esercito-dei-giusti || A Fiumicino si è tenuta la presentazione del libro di Roberta Spaccini, “L’esercito dei giusti”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.