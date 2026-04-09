Al Centro Pergoli la presentazione del libro ' Il silenzio che non mi appartiene'
Domani, alle 18, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, si terrà la presentazione del libro 'Il silenzio che non mi appartiene'. L'evento si concentrerà su temi legati all’adolescenza, ai rapporti con i genitori, ai disturbi alimentari e agli strumenti utili per affrontare traumi e difficoltà. La discussione si svolgerà all’interno della cornice del centro culturale, con interventi che approfondiranno i contenuti del volume.
Un focus adolescenza, rapporti con i genitori, disturbi alimentari e sugli strumenti per superare traumi e difficoltà: è questo l’argomento che sarà affrontato domani, venerdì 10 aprile alle 18, al Centro Pergoli di piazza Mazzini, grazie alla presentazione del libro ‘Il silenzio che non mi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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