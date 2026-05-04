Al Bano ha commentato le accuse di Romina, sostenendo di essere sempre stato un pilastro nella loro relazione. La cantante aveva accusato l’ex marito di non aver mai dimostrato una presenza costante. In risposta, il cantante ha ribadito il suo ruolo di supporto e presenza nel corso degli anni. La discussione tra i due prosegue pubblicamente, con entrambe le parti che si confrontano sui rispettivi ricordi e versioni dei fatti.

? Cosa scoprirai Perché Romina accusa Al Bano di non essere stato presente?. Come ha reagito il cantante alle parole della ex moglie?. Cosa accadde davvero a New Orleans dopo la scomparsa di Ylenia?. Perché i due ex coniugi non riescono a trovare pace?.? In Breve Romina Power accusa Al Bano di scarsa presenza dopo la scomparsa di Ylenia a New Orleans.. Il cantante difende il ruolo di padre citando le ricerche fatte nel gennaio 1994.. Nel 2014 Al Bano ottenne la dichiarazione giuridica di morte presunta della figlia.. Il conflitto nasce dalla diversa gestione del lutto dopo venticinque anni di convivenza.. Al Bano ha risposto a Domenica In con la voce incrinata dopo le pesanti accuse mosse da Romina Power durante l’ultima puntata di Belve, cercando di difendere il proprio ruolo di padre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al Bano risponde a Romina: ‘Sono sempre stato un pilastro

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