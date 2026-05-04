Al Bano si è commosso durante un incontro con Romina Power, parlando della figlia scomparsa. Ha affermato che Romina avrebbe deciso di non voler più Ylenia e ha dichiarato che continuerà a vivere nonostante la difficile situazione. Il cantante ha anche commentato le accuse riguardanti Ylenia Carrisi e ha spiegato alcuni dettagli sulla crisi che coinvolge il loro matrimonio.

Dopo l’intervista di Romina Power a Belve, Al Bano ha replicato a Domenica In. Ospite di Mara Venier, il cantante si è sfogato contro l’ex moglie e in particolare sulle dichiarazioni in merito alla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Per Romina sarebbe stato uno dei motivi della fine del loro matrimonio. “Non me ne sono mai fregato”, ha dichiarato e ha chiesto all’ex moglie di “non ammazzarlo” con parole forti come quelle usate a Belve. La risposta a Romina Power Romina Power è stata ospite a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, la cantante ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi. Ha dichiarato che la sente ancora “presente”, ma soprattutto ha detto che l’assenza di Al Bano ha avuto effetti sulla fine del loro matrimonio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Al Bano in lacrime a Romina Power sulla figlia Ylenia, "hai deciso di non volerlo più, io continuerò a vivere"

AL BANO DOPO 30 ANNI: ORA SO COSA È SUCCESSO A YLENIA — MA NON DICE NULLA

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