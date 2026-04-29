Romina Power | Mia figlia Ylenia non è morta dopo Al Bano non mi sono mai più innamorata

Romina Power ha rilasciato un'intervista durante il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, in cui ha parlato della scomparsa della figlia Ylenia, sostenendo di essere convinta che sia ancora viva e di non credere che sia morta. Ha anche raccontato di non essersi mai innamorata di nuovo dopo la fine del suo rapporto con Al Bano, aggiungendo di provare una certa ostilità nel riconoscere i sentimenti verso la persona che ha descritto come il suo amore più importante.