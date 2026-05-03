Domenica In ha ospitato un'intervista a Al Bano, durante la quale il cantante ha parlato della scomparsa di Ylenia e ha espresso il suo risentimento nei confronti di Romina Power, con cui ha avuto uno scambio di battute. Al Bano ha anche commentato le dichiarazioni fatte dall'ex compagna in un'intervista precedente a Belve. La conversazione è durata a lungo e si è concentrata sui ricordi e sui fatti legati alla famiglia.

In un'intervista fiume Al Bano a Domenica In ha deciso di rispondere alle affermazioni di Romina Power quando è stata ospite a Belve. E' furioso perché secondo lui non è stata detta la verità Un duro sfogo, unAl Bano che non abbiamo mai visto, oggi aDomenica Inè venuta fuori la sofferenza di un padre e di un marito per un matrimonio finito a causa della devastante tragedia subita, quella della scomparsa della figlia Ylenia.Romina Power è stata ospite qualche giorno fa a Belvedove ha dato la sua versione dei fatti che ha fatto molto male a Carrisi che oggi ha deciso di replicare con toni duri. Ne è emersa la fragilità di un padre che ha dovuto fare i conti con una figlia che non c’è più e di cui da trent’anni non si hanno notizie.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Al Bano furioso con Romina Power: i retroscena sulla scomparsa di Ylenia

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