Durante la trasmissione “Domenica In” andata in onda il 3 maggio, il cantante ha rivelato di aver cercato la loro figlia di notte, senza entrare nei dettagli. La discussione ha coinvolto anche la ex compagna, con dichiarazioni che hanno suscitato reazioni tra i presenti. Il cantante ha parlato apertamente di alcune difficoltà legate alla loro famiglia, senza fornire ulteriori precisazioni.

Al Bano furibondo a “Domenica In”. Il 3 maggio il cantante pugliese è stato ospite di Mara Venier e si è detto profondamente ferito dalle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex moglie Romina Power negli studi “Belve”. “Quando parlano di te e sai che stanno sparando delle bugie, ti devi difendere – ha esordito – Cosa che ho sempre fatto nel corso della mia vita. Non è bello parlare quando lei non c’è. Io vorrei parlare quando lei c’è. Ci vorrebbe un confronto diretto”. Nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Romina Power aveva accennato alla scomparsa della sua primogenita Ylenia avvenuta a New Orleans tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Al Bano durissimo con Romina: “Uscivo di notte a cercare nostra figlia”

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