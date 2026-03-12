Al Bano sulla rottura della figlia Romina con Rastelli | È un dolore l'aiuterò come padre e nonno

Dopo che Romina Carrisi ha annunciato la fine della relazione con Stefano Rastelli, il padre Al Bano ha espresso pubblicamente il suo dispiacere, dichiarando che si schiererà al fianco della figlia come padre e nonno. Al Bano ha parlato di un dolore personale, senza entrare nei dettagli della vicenda, e ha sottolineato la sua intenzione di supportare Romina in questo momento.

Dopo l'annuncio della rottura tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli, interviene Al Bano. Il leone di Cellino San Marco ha commentato la fine della relazione della figlia minore, con un pensiero speciale per il nipote Axel Lupo: "Tutto l'amore che non scorre più tra loro venga convogliato sul bambino".

Al Bano rompe il silenzio sulla separazione della figlia Romina: "Farò la mia parte da papà e da nonno: tutto l'amore per Axel"

