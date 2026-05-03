Al Bano Carrisi ha risposto alle affermazioni fatte dall’ex moglie Romina Power durante una trasmissione televisiva. La discussione si è focalizzata su un episodio avvenuto a New Orleans, dove l’artista ha chiesto a Romina dove fosse stata mentre cercava Ylenia durante la notte. La discussione si è svolta davanti alle telecamere, con Carrisi visibilmente emozionato e rivolto verso la telecamera.

Un Al Bano Carrisi con la voce spezzata e gli occhi puntati verso la telecamera, ha risposto alle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power nel salotto di Domenica In. Ospite di Mara Venier domenica 3 maggio, il cantante ha replicato duramente alle dichiarazioni rilasciate dalla Power a Belve, dove la cantante italoamericana aveva spiegato che il matrimonio con l’ex marito è terminato perché lui aveva smesso di essere di supporto nel momento più tragico della loro vita: la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel gennaio 1994 quando aveva 23 anni. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, Romina aveva affermato che quando si pensa di avere un pilastro vicino e di colpo non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Al Bano a Romina: “Dov’eri mentre cercavo Ylenia di notte a New Orleans? Non mi distruggere”

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Al Bano risponde a Romina Power: Non lo merito, sono stato un gran padre. Ho tentato di salvare la famigliaPiuttosto arrabbiato e nello stesso tempo commosso pensando alla figlia Ylenia, Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve: Non me ... fanpage.it

Al Bano: «Io ferito dalle parole di Romina. Sono stato un buon padre, ma ho accettato che Ylenia è morta»Il cantante ospite di «Domenica In» ha replicato alla ex moglie che aveva parlato di lui a «Belve». «Non è vero che non sono stato di supporto per lei» ... corriere.it

“Non me lo merito, so di essere stato un grande padre. Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio, ma io ho accettato la verità”. Piuttosto arrabbiato e nello stesso tempo commosso, Al Bano ha replicato alle parole di Romina Power a Belve facebook