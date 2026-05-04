Dopo la conquista dello scudetto, il club ha deciso di esercitare il riscatto sul difensore, che torna a vestire la maglia nerazzurra a titolo definitivo. L’accordo è stato confermato e le cifre sono state rese note, segnando una ripresa stabile per il giocatore all’interno della rosa. La scelta del club punta a rafforzare la linea difensiva, affidandosi ancora alla sua presenza in campo.

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© Calcionews24.com - Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Le cifre dell’accordo

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Angolo Tattico di Inter-Parma - #Akanji imposta, Strefezza sfugge ai radar x.com

| @fabriziobiasin - “Con la vittoria dello scudetto Manuel Akanji diventa ufficialmente un giocatore dell’Inter per 15 milioni”. - facebook.com facebook