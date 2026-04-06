L'ex difensore di Manchester City ha dimostrato un rendimento elevato alla sua prima stagione con l'Inter, portando a casa la conferma ufficiale del club sul suo riscatto. Romano, giornalista esperto, ha confermato che Akanji sarà acquistato a titolo definitivo, consolidando il suo ruolo come elemento chiave della linea difensiva sotto la guida di Chivu. La società nerazzurra si sta preparando a formalizzare il trasferimento a breve.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. È stata una bella batosta» Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Akanji Inter, il difensore viaggia verso il riscatto: Romano conferma, Chivu si gode il suo perno difensivo

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Norvegia-Svizzera, Yakin non risparmia Akanji: il difensore dell’Inter ancora titolareAlle 18 all'Ullevaal Stadion di Oslo ci sarà l'amichevole tra la Norvegia di Haaland e la Svizzera di Akanji, quest'ultimo titolare e capitano ... msn.com

L’Inter riscatterà Akanji: la cifra pattuita col Man City. Ma in caso di scudetto…Prima stagione con la maglia dell’Inter più che positiva per Manuel Akanji, autentico pilastro della difesa di Cristian Chivu ... msn.com

Si sta parlando troppo poco della prestazione di Akanji in Inter-Roma facebook

Voti #InterRoma Inter Sommer 6.5; Akanji 6 Acerbi 6.5 Bastoni 6.5; Dumfries 6 Barella 8 Calhanoglu 7.5 Zielinski 6.5 Dimarco 6; Thuram 7.5 Lautaro 8 Subs Darmian 6 Bonny 6.5 Sucic 6 P. Esposito 6 Mkhitaryan sv x.com