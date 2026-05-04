Ainis International School Party 2026 | inclusione e interculturalità attraverso musica cibo e dialogo

Venerdì 8 maggio, la palestra di un liceo ospiterà l’“Ainis International School Party 2026”, un evento che durerà dalle 18:00 alle 21:30. L’appuntamento riunirà studenti e partecipanti per condividere musica, cibo e momenti di dialogo, promuovendo un’iniziativa dedicata all’inclusione e all’interculturalità. La serata si svolgerà all’interno di un ambiente scolastico, con attività che coinvolgeranno diverse culture e tradizioni.