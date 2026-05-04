Ainis International School Party 2026 | inclusione e interculturalità attraverso musica cibo e dialogo
Venerdì 8 maggio, la palestra di un liceo ospiterà l’“Ainis International School Party 2026”, un evento che durerà dalle 18:00 alle 21:30. L’appuntamento riunirà studenti e partecipanti per condividere musica, cibo e momenti di dialogo, promuovendo un’iniziativa dedicata all’inclusione e all’interculturalità. La serata si svolgerà all’interno di un ambiente scolastico, con attività che coinvolgeranno diverse culture e tradizioni.
Venerdì 8 maggio, dalle ore 18:00 alle 21:30, la palestra del Liceo "E. Ainis" ospiterà l’“Ainis International School Party 2026”, festa dell’inclusione e dell’interculturalità. L’iniziativa, che mira a promuovere l'integrazione attraverso il cibo, la musica e il dialogo, si colloca nel quadro.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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