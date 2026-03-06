rogo in un cantiere evacuati 300 alunni della international school di monza

Venerdì 6 marzo, in via Solferino a Monza, si è verificato un incendio in un cantiere. A causa del rogo, sono stati evacuati circa 300 alunni della International School della zona. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

Monza, 6 marzo 2026 – Attimi di paura questa mattina, venerdì 6 marzo, in via Solferino a Monza. Trecento bambini fatti uscire da scuola a seguito di un allarme incendio. Questa mattina le fiamme divampate in un cantiere cittadino ha infatti minacciato anche una scuola che è stata subito evacuata. Erano le 8 e 10 quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per un rogo che ha coinvolto un container contenente materiale vario all’interno di un cantiere. L’intervento dei vigili del fuoco La squadra, giunta sul posto con un'autopompa serbatoio, ha provveduto alla rapida estinzione delle fiamme evitando il coinvolgimento di ulteriori strutture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

