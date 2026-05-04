Una startup ha sviluppato un avatar 3D capace di tradurre la lingua dei segni, rispondendo a una sfida legata all’inclusione. La tecnologia viene già adottata in strutture sanitarie e istituti bancari, dove permette di comunicare più facilmente con persone con disabilità uditive. Questa innovazione mira a facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi, migliorando l’interazione tra utenti e operatori.

? Cosa scoprirai Come può un avatar 3D tradurre la lingua dei segni?. Perché questa tecnologia è fondamentale negli ospedali e nelle banche?. Chi ha trasformato un problema in una stazione ferroviaria in business?. Come arriverà questa soluzione tecnologica nel mercato italiano?.? In Breve Startup operativa da luglio scorso con focus B2B su sanità e banche. Ecosistema turco conta oltre 2mila startup con obiettivo 100 unicorni entro 2030. Progetto nato da un episodio critico avvenuto presso una stazione di Ankara. Piani di espansione internazionale includono il mercato italiano dopo il consolidamento turco. A Istanbul, la startup Holtzi ha vinto la prima edizione della GoBeyond Call for Startup, una piattaforma di open innovation gestita da Sisal e ora parte di Flutter Southern Europe & Africa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e avatar 3D: la startup Holtzi vince la sfida per l’inclusione

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