ranieri ai saluti gasp vince la sfida

Dopo pochi mesi dall'inizio di un nuovo progetto in casa Roma, che era stato annunciato come una collaborazione da mantenere per almeno tre anni, si registra già un cambio di strategia. Ranieri si congeda dalla squadra, mentre Gasperini conquista una vittoria importante in una recente sfida. La situazione si evolve rapidamente, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro della società e sulle prossime mosse da adottare.

Pochi mesi dopo l'avvio di un nuovo progetto in casa Roma, che nelle intenzioni della società sarebbe dovuto durare almeno un triennio, è già tempo di un'altra rivoluzione. Ieri Claudio Ranieri, che era tornato in giallorosso nel novembre 2024 come allenatore, ha risolto consensualmente in anticipo (la scadenza era giugno 2027) il rapporto da senior advisor del club giallorosso. A questo punto potrebbe essere vicino l'addio anche del ds Frederic Massara, molto legato a Ranieri. La crisi era precipitata dopo le critiche del tecnico Gasperini al mercato condotto da Massara, alle quali Ranieri aveva risposto pubblicamente prima di Roma-Pisa svelando che "tutti gli arrivi erano stati approvati" e che l'allenatore non era la prima scelta della società.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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