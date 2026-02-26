Dopo più di due mesi dall'uscita, Avatar: Fuoco e Cenere continua a catturare l'attenzione del pubblico nelle sale 3D, dimostrando una costante presenza nelle preferenze degli spettatori. Il film mantiene il suo ritmo, attirando ancora numerosi spettatori e confermando il suo successo nelle sale cinematografiche.

A oltre due mesi dal debutto nelle sale, la marcia di Avatar: Fuoco e Cenere non accenna a rallentare. Come confermato dai canali ufficiali di RealD 3D su X, il pubblico americano sta continuando a premiare la visione stereoscopica, confermando come il brand Avatar sia l’unico capace di rendere il 3D ancora un evento imprescindibile per la theatrical experience. Nonostante l’approdo imminente su alcune piattaforme digitali, di fatto, i fan sembrano continuare preferire la maestosità tecnica del HFR (High Frame Rate) e della profondità visiva curata da Lightstorm Entertainment. La marcia di Avatar: Fuoco e Cenere prosegue con numeri solidi, confermando la forza del franchise di James Cameron soprattutto oltreoceano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Effetto Pandora: Avatar – Fuoco e Cenere non si ferma e domina ancora le sale 3D

