Kjaer prima di Milan-Inter | Derby? Ne ho persi troppi Ma ho anche splendidi ricordi

Da pianetamilan.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha commentato a 'Milan TV' prima del match tra Milan e Inter. Ha detto di aver perso molti derby nel corso della sua carriera, ma ha anche ricordato alcuni momenti felici legati a questa partita. Kjaer ha espresso la sua opinione sulla sfida in programma, sottolineando l’importanza di questa partita per i tifosi e la squadra.

Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "È la prima volta che sono qui da quando ho smesso. Tanti pensieri, tante emozioni. Sono qui con me mio figlio. Vedo il Milan bene, è un percorso che mi piace. Spero che stasera facciamo una grande partita. De Winter è entrato molto bene nei meccanismi. Hanno creato un comfort nella squadra che permette a chi entra di fare bene. Vuol dire che la squadra sta crescendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

