Kjaer prima di Milan-Inter | Derby? Ne ho persi troppi Ma ho anche splendidi ricordi

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha commentato a 'Milan TV' prima del match tra Milan e Inter. Ha detto di aver perso molti derby nel corso della sua carriera, ma ha anche ricordato alcuni momenti felici legati a questa partita. Kjaer ha espresso la sua opinione sulla sfida in programma, sottolineando l’importanza di questa partita per i tifosi e la squadra.