Kjaer prima di Milan-Inter | Derby? Ne ho persi troppi Ma ho anche splendidi ricordi
Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha commentato a 'Milan TV' prima del match tra Milan e Inter. Ha detto di aver perso molti derby nel corso della sua carriera, ma ha anche ricordato alcuni momenti felici legati a questa partita. Kjaer ha espresso la sua opinione sulla sfida in programma, sottolineando l’importanza di questa partita per i tifosi e la squadra.
Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "È la prima volta che sono qui da quando ho smesso. Tanti pensieri, tante emozioni. Sono qui con me mio figlio. Vedo il Milan bene, è un percorso che mi piace. Spero che stasera facciamo una grande partita. De Winter è entrato molto bene nei meccanismi. Hanno creato un comfort nella squadra che permette a chi entra di fare bene. Vuol dire che la squadra sta crescendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altobelli consiglia l’Inter: «Di rigori ne ho sbagliati anch’io, ma vanno allenati! Non li ho mai visti tirare così male come a Riad»di Redazione Inter News 24L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, si esprime in maniera critica sui calci di rigore sbagliati dai...
Leggi anche: “Pesavo 120 chili, ne ho persi 20 in un anno. Per uno con il mio lavoro è facile ingrassare, dopo tre stent coronarici ho iniziato la tirzepatide”: parla lo chef Claudio Sadler
BORDOCAM INTER MILAN 0-1: scintille da derby, il rigore di Çalhanolu e Maignan-Allegri CAM | DAZN
Approfondimenti e contenuti su Kjaer prima di Milan Inter Derby Ne ho....
Argomenti discussi: Del Cielo e della Notte - Milan-Inter in 12 derby.
Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derbyThuram, febbricitante, non è neanche in panchina (dove siede capitan Lautaro, ma solo per stare vicino ai compagni): Bonny titolare al fianco di Pio Esposito, a centrocampo Zielinski play e Mkhitaryan ... sport.sky.it
LIVE Alle 20.45 Milan-Inter: Allegri con Pulisic-Leao, per Chivu niente Thuram, nemmeno convocatoI rossoneri puntano a riaprire il campionato piazzandosi a -7 per le ultime 10 giornate di campionato, i nerazzurri vedono il +13 un finale di stagione potenzialmente tranquillo ... gazzetta.it