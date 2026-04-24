Durante l’interrogatorio, il muratore albanese ha dichiarato di non ricordare perché abbia sparato, riferendo soltanto ricordi confusi o sfocati di quelle ore. L’uomo è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di aver tentato di uccidere due persone, di aver portato illegalmente un’arma da fuoco, di aver violato un domicilio e di aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale.

Ricordi sfocati o del tutto svaniti di quelle ore. È il senso dell’interrogatorio di Dritan Qafa, il muratore albanese arrestato lunedì sera con le accuse di duplice tentato omicidio, porto abusivo di armi da fuoco, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. Il cinquantenne è stato ascoltato ieri dal gip del Tribunale di Pavia, che ne ha disposto la custodia in carcere. Assistito dall’avvocato Carlo Fontana di Milano, Qafa ha scelto di rispondere al giudice anche se non è stato in grado di ricordare quelle ore convulse e le ragioni che hanno scatenato la sua reazione. Nel primo pomeriggio di lunedì l’albanese, che nel giugno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Non so perché ho sparato, ho soltanto ricordi confusi"

Lazza - CENERE (Testo / Lyrics)

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