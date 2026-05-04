È stata pubblicata la norma UNI 11621-8, che introduce dodici nuovi profili ufficiali relativi all'intelligenza artificiale nel mercato europeo. Questi profili definiscono ruoli specifici e riconosciuti formalmente per i professionisti che operano nel settore. La normativa potrebbe influenzare i criteri di selezione e qualificazione nel campo dell’IA, stabilendo standard di competenza e certificazione. La pubblicazione rappresenta un passo importante per la regolamentazione delle competenze nel settore.

? Cosa scoprirai Quali sono i dodici nuovi ruoli certificati per il mercato europeo?. Come cambieranno i criteri di selezione per i professionisti dell'IA?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei sistemi secondo l'AI Act?. Perché le aziende dovranno integrare nuovi profili nella loro governance?.? In Breve Norma risponde al Regolamento UE 20241689 per garantire competenze verificabili nell'AI.. Legge 23 settembre 2025 n. 132 promuove formazione e certificazione formale delle abilità.. Dodici profili definiti includono Chief AI Officer, AI Product Manager e AI Prompt Engineer.. Standard aiutano PA e istituti ITS a implementare strategie digitali e percorsi formativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI, arriva la norma UNI 11621-8: ecco i 12 nuovi profili ufficiali

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