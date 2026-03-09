Ancona | stop ai rattoppi arriva la norma salvastrade

Il Comune di Ancona ha deciso di sospendere l’uso dei rattoppi temporanei sulle strade cittadine, eliminando così le aree che spesso rappresentano rischi per i veicoli e gli automobilisti. La nuova norma, denominata salvastrade, intende mettere fine a queste riparazioni temporanee che si sono accumulate nel tempo. La scelta interessa diverse arterie del centro urbano.

Il Comune di Ancona ha deciso di fermare la pratica dei rattoppi provvisori che hanno trasformato diverse arterie urbane in trappole per i veicoli. Una nuova norma, definita come misura salvastrade, impegnerà le ditte appaltatrici a garantire una chiusura decorosa e sicura dei cantieri. La situazione critica si registra soprattutto nel tratto che collega la Palombella al Piano San Lazzaro, dove l’asfalto è stato danneggiato da scavi sotterranei. I lavori sul sottosuolo hanno lasciato strade con due livelli diversi di pavimentazione, creando rischi concreti per motociclisti e automobilisti. L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, aveva già segnalato la necessità di interventi drastici su sollecitazione del consigliere Diego Urbisaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

