Ahmet Güne?tekin | L’arte non serve a decorare il mondo ma a prenderne posizione

Ahmet Günestekin, artista di origine curda e turca riconosciuto a livello internazionale, si è recentemente confrontato in un’intervista sulla sua visione dell’arte. Nel corso della conversazione, ha spiegato che la sua attività non mira a decorare, ma a esprimere opinioni e sensibilità sui temi sociali e politici. La sua esperienza personale e le sue opere sono state al centro di una discussione che ha toccato aspetti legati alla cultura e all’identità.

La sede è Palazzo Gradenigo, un edificio del Seicento acquistato e sottoposto a un lungo e complesso restauro: due piani sono già stati riportati alla luce, mentre gli altri tre verranno completati entro il 2026. L’obiettivo è chiaro: trasformarlo in uno spazio polifunzionale, capace di ospitare mostre, ma anche di sostenere concretamente le nuove generazioni di artisti. Di lui - artista curdo-turco, tra i più noti sulla scena internazionale e nel suo Paese una vera star, con oltre un milione di follower su Instagram - colpisce subito il contrasto tra la notorietà e il modo in cui si presenta. Nessuna ostentazione, nessuna costruzione retorica: solo una pacatezza quasi disarmante nei toni e una franchezza netta nelle risposte.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ahmet Güne?tekin: «L’arte non serve a decorare il mondo, ma a prenderne posizione» Notizie correlate Güne?tekin a Venezia: l’arte che cura le ferite della storiaPalazzo Gradenigo a Venezia ospiterà dal 6 maggio al 1 novembre 2026 la personale dell’artista curdo-turco Ahmet Güne?tekin, Sessizlik/Silenzio,... Nel 2025 il record di guerre nel mondo, le Nazioni Unite stanno a guardare. Ma questa Onu serve ancora?“Noi , popoli delle Nazioni Unite , ci impegniamo a salvare le future generazioni dal flagello della guerra (…), a riaffermare la fede nei diritti... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Venezia: Ahmet Güne?tekin. Sessizlik / Silenzio / Silence - Mostra d'arte contemporanea in Veneto; Ahmet Güne?tekin: L’arte non serve a decorare il mondo, ma a prenderne posizione. Ahmet Güne?tekin: «L’arte non serve a decorare il mondo, ma a prenderne posizione»Ahmet Güne?tekin, l’artista curdo-turco più noto al mondo si racconta in una lunga intervista, quando a Venezia viene inaugurato il suo Palazzo Gradenigo, uno splendido edificio del Seicento che lui h ... vanityfair.it Ahmet Güne?tekin. Sessizlik / Silenzio / SilenceAhmet Güne?tekin inaugura la Fondazione a Palazzo Gradenigo con 11 bronzi e 11 dipinti: memoria curda, silenzio politico e sincretismo iconografico tra scultura e pittura. itinerarinellarte.it Roma, 21Art: "Ahmet Günestekin. Testimoni del tempo" x.com https://www.rosarydelsudartnews.com/2026/05/ahmet-gunestekin-testimoni-del-tempo.html #rosarydelsudart #rosarydelsudartnews #rosarydelsud #news #artnews #eventidarte #mostredarte - facebook.com facebook