Güne?tekin a Venezia | l’arte che cura le ferite della storia

Da ildenaro.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 maggio al 1 novembre 2026, Palazzo Gradenigo a Venezia ospiterà una mostra personale dell’artista curdo-turco Ahmet Güne?tekin, intitolata SessizlikSilenzio. La rassegna, curata da Sergio Risaliti, presenterà una selezione di opere dell’artista. La mostra si inserisce nel contesto delle iniziative culturali della città e si svolge in uno spazio storico della laguna veneta.

Palazzo Gradenigo a Venezia ospiterà dal 6 maggio al  1 novembre 2026 la personale dell’artista curdo-turco  Ahmet Güne?tekin, SessizlikSilenzio, curata da Sergio Risaliti. Il palazzo è sede dell’omonima Fondazione ed è stato acquistato dallo stesso artista che lo ha sottoposto negli ultimi due anni ad un intervento di restauro. Sculture e dipinti sono stati allestiti all’interno tra il piano terra, il primo piano e le zone esterne. In totale ventidue opere tra dipinti ad olio disposti sulle pareti dei due piani dell’edificio e sculture di grandi dimensioni  che rappresentano una produzione inedita che ha avuto genesi nei laboratori privati dell’artista ad Istanbul.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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