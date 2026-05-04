Agro aversano via libera al programma di valorizzazione Villano | Via dall’etichetta Terra dei Fuochi

La Giunta regionale della Campania ha approvato un programma di valorizzazione dell’Agro aversano, con una delibera proposta dall’assessore al Governo del Territorio. La decisione riguarda un’iniziativa volta a promuovere e sviluppare questa zona, coinvolgendo diverse attività e risorse locali. Recentemente, un rappresentante locale ha dichiarato che l’area dovrebbe essere riconosciuta come parte di un’altra denominazione, lasciandosi alle spalle l’etichetta di “Terra dei Fuochi”.

Qualche giorno fa la Giunta regionale della Campania ha approvato, su proposta dell’assessore al Governo del Territorio Enzo Cuomo, la delibera sul Programma integrato di valorizzazione dell’Agro aversano. Il provvedimento punta su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e potenziamento infrastrutturale, con risorse che saranno stanziate in base ai progetti presentati. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra l’assessore Cuomo e i sindaci dell’Agro aversano. “Una delibera importante che segna un’attenzione concreta per un territorio troppo spesso raccontato solo per le sue criticità”, ha dichiarato il consigliere regionale Marco Villano.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agro aversano, via libera al programma di valorizzazione. Villano: “Via dall’etichetta Terra dei Fuochi” Notizie correlate Approvato in giunta regionale il Masterplan per l’Agro Aversano. Villano: “Atto di programmazione che apre una fase di riscatto”Il provvedimento individua un quadro organico di interventi e obiettivi prioritari, orientati alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza... Leggi anche: Terra dei Fuochi, via libera al progetto per Cava Monti: investimento da 20 milioni Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Regione Campania, via libera ai nuovi Ospedali di Comunità ed alle Case di Comunità. Piano Culturale: controlli rigorosi; Regione Campania: i nuovi provvedimenti della Giunta, al via intanto il nuovo portale; Sanità e protezione civile, gli interventi della giunta regionale; Approvato in giunta regionale il Masterplan per l’Agro Aversano Villano | Atto di programmazione che apre una fase di riscatto. Agro Aversano, da Regione via al piano di rilancio: rigenerazione urbana e recupero ecosistemiLa Regione Campania avvia un piano strutturato per il rilancio dell’Agro Aversano, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e recupero degli ecosistemi. Con l’approvazione in Giunta ... teleclubitalia.it AVERSA – CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI SU TUTTO L’AGRO AVERSANO: ARRESTI, DENUNCE E SANZIONI - facebook.com facebook