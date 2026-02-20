Terra dei Fuochi via libera al progetto per Cava Monti | investimento da 20 milioni
La decisione di approvare il progetto per Cava Monti deriva da anni di preoccupazione per l'inquinamento causato dai rifiuti abbandonati nel sito di Maddaloni. L’amministrazione locale ha dato il via libera a un investimento di 20 milioni di euro per mettere in sicurezza permanente l’area, che da tempo rappresenta un rischio ambientale. Il progetto prevede bonifiche e interventi strutturali per evitare ulteriori danni. Questo passo segna un punto importante nella lotta contro lo sversamento illecito nella Terra dei Fuochi.
Tutto pronto per la messa in sicurezza. Pecoraro: “Segnale concreto per un territorio che ha atteso risposte” Via libera al Progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza permanente del sito “Cava Monti”, nel comune di Maddaloni. E' stato infatti approvato, dopo verifica e validazione, il Pfte relativo all’intervento di risanamento ambientale dell’area, inserita nel contesto della cosiddetta Terra dei Fuochi. L’attuazione dell’intervento sarà affidata alla struttura del Commissario Generale Giuseppe Vadalà. Con la trasmissione del progetto si apre ora la fase successiva dell’iter realizzativo.🔗 Leggi su Casertanews.it
