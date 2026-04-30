La giunta regionale, sotto la guida del presidente, ha dato il via libera al Masterplan dell’Agro Aversano, un documento che segna l’inizio di un progetto di valorizzazione per questa zona della provincia di Caserta. Il piano rappresenta un passo importante nella pianificazione di interventi mirati a migliorare le condizioni dell’area, considerata strategica per l’intera regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avvia una nuova fase di sviluppo.

Il provvedimento individua un quadro organico di interventi e obiettivi prioritari, orientati alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico e territoriale, al potenziamento delle infrastrutture e alla costruzione di un sistema di mobilità più efficiente e integrato. Particolare rilievo assume anche l’impostazione di un’area più ampia di riferimento, con una logica di “buffer” territoriale che consente di superare la frammentazione amministrativa e rafforzare la coerenza della programmazione. “Per qualcuno è un atto amministrativo. Per noi è una parola chiave: riscatto – dichiara il consigliere regionale Marco Villano –.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Approvato in giunta regionale il Masterplan per l’Agro Aversano. Villano: “Atto di programmazione che apre una fase di riscatto”

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