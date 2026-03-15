Agricoltura bio e sviluppo Nasce il Distretto del Tufo

A Castell’Azzara è stato annunciato il progetto per la creazione del Distretto biologico Aldobrandesco, un'iniziativa che mira a promuovere l’agricoltura biologica e le produzioni locali nell’area del Tufo. La collaborazione tra istituzioni e operatori del settore si concentra sulla valorizzazione delle attività agricole e sulla tutela delle risorse del territorio. L’obiettivo è sviluppare un territorio più sostenibile e attento alla qualità delle produzioni.

CASTELL’AZZARA Un nuovo passo verso la nascita del Distretto biologico Aldobrandesco, il progetto che punta a valorizzare l’ agricoltura biologica e le produzioni locali nell’area del Tufo. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato lo statuto dell’associazione che darà vita al Distretto, passaggio fondamentale nel percorso di costituzione dell’organismo. L’iniziativa coinvolge cinque amministrazioni comunali del territorio: Pitigliano, capofila del progetto, insieme a Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna. Il distretto nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale capace di mettere insieme istituzioni, aziende agricole e associazioni di categoria per promuovere modelli di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltura bio e sviluppo . Nasce il Distretto del Tufo Articoli correlati Leggi anche: Vola l’agricoltura bio. Distretto al top nell’Ue: "Ma troppa burocrazia" La firma c’è nasce il Distretto del commercioL’iter in corso da tempo, ora c’è la firma: decolla ufficialmente il Distretto del commercio Est Milano, include Cassina de’ Pecchi (capofila),... Una selezione di notizie su Agricoltura bio e sviluppo Nasce il... Discussioni sull' argomento Agricoltura bio e sviluppo . Nasce il Distretto del Tufo; Dall’Ente Maremma ai quattro distretti bio: così il grossetano è diventato un modello agricolo. Agricoltura, Vivarelli Colonna: Bio non è una nicchia, è la direzione di marcia del nostro territorioAntonfrancesco Vivarelli Colonna interviene sul distretto biologico della Maremma e sull'agricoltura in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com Distretto Biologico della Maremma Toscana ottiene finanziamento per progetto Valori BioGrande risultato per il Distretto Biologico della Maremma Toscana. Il ministero dell’Agricoltura ha approvato infatti il progetto I valori dell’agricoltura biologica per lo sviluppo sostenibile del ... lanazione.it Approvato stamani lo statuto dell'associazione del distretto Biologico Aldobrandesco. Il prossimo ed ultimo passaggio sarà alla fine di aprile per la firma dell'atto costitutivo e la nomina del consiglio direttivo e del presidente. Dopodiché il Distretto sarà piename facebook