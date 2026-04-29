Terme libere nel Lazio | la guida per un Primo Maggio a costo zero tra Viterbo e Civitavecchia

Per il prossimo Primo Maggio, chi cerca una giornata di relax può approfittare delle terme libere nel Lazio, a breve distanza da Viterbo e Civitavecchia. Basta poco per partire, portare un asciugamano e godersi un pomeriggio tra acque termali gratuite, senza dover spendere molto. La distanza ridotta consente di raggiungere facilmente queste località, ideali per trascorrere un fine settimana lungo senza grandi spese.

Tre giorni di weekend lungo, dieci minuti di macchina da Viterbo e quattro da Civitavecchia, un paio di asciugamani nel borsone e il portafogli che resta quasi intatto. La mappa ragionata alle vasche termali libere del Lazio, quelle che i Romani conoscono da duemila anni e che ogni tanto riscoprono come se fossero una novità. Il 1° maggio 2026 cade di venerdì, e questo è già di per sé un regalo del calendario: tre giorni interi di weekend lungo senza dover chiedere ferie, con davanti la stagione più bella dell’anno e un Lazio che proprio a cavallo tra aprile e maggio diventa quello che sa essere di meglio — fiorito, mite, ancora non invaso dai turisti estivi.🔗 Leggi su Ezrome.it

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