Agnes offshore | De Pascale critica il blocco del progetto a Ravenna

Il progetto offshore Agnes a Ravenna è stato bloccato dal Ministero, suscitando le critiche di un rappresentante politico. La decisione ha attirato l’attenzione sulla possibilità che le bollette energetiche possano aumentare e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza energetica del paese. Il blocco riguarda specifici aspetti del progetto e la sua eventuale ripresa potrebbe avere ripercussioni sui piani di approvvigionamento energetico nazionali.

? Cosa scoprirai Perché la scelta del Ministero rischia di far impennare le bollette?. Come influisce il blocco di Agnes sulla sicurezza energetica nazionale?. Chi si assume la responsabilità del gigawatt inutilizzato di Terna?. Quali sono i rischi economici della tecnologia galleggiante per l'Italia?.? In Breve Il sindaco Barattoni contesta la strategia di Meloni sulla maturità tecnologica offshore.. Il progetto Agnes ha già impegnato un gigawatt di capacità presso Terna.. Meloni stima costi di 200 euro per megawatt per le tecnologie galleggianti.. Il parco Agnes ha già superato la procedura di VIA a Ravenna.. Il progetto Agnes per il fotovoltaico offshore a Ravenna resta bloccato in seguito alla strategia del Ministero dell’Ambiente che punta sulle tecnologie galleggianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agnes offshore: De Pascale critica il blocco del progetto a Ravenna Notizie correlate Eolico offshore, il progetto rimane fermo. De Pascale: "Vogliono puntare sul galleggiante, scelta miope del Governo"Il progetto del parco Agnes, il fotovoltaico offshore di Ravenna, rimane “in freezer”, spiega il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de... Barattoni 'striglia' la premier Meloni sull'eolico offshore: "Forti inesattezze, non conosce il progetto Agnes"Il sindaco: "Come si fa a pensare di riaccendere le centrali a carbone e non considerare, invece, progetti di cui si parla da tempo, come quello di... Aggiornamenti e dibattiti De Pascale, l’affondo sul parco eolico offshore: Il governo lo sblocchi, miope abbandonarloL’investimento al largo di Ravenna secondo il presidente è stato messo in freezer dall’esecutivo. Non si può ragionare delle infrastrutture strategiche ... bologna.repubblica.it Eolico offshore Agnes in stand-by: Nelle aste del ministero non c’èRavenna, 9 maggio 2025 – Niente aste sull’eolico offshore. Nella giornata di ieri è stata accolta con sorpresa la decisione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) di ... ilrestodelcarlino.it