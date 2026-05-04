A Agnano si è svolto un evento che ha unito sport e solidarietà, con il team Free Time Jepson protagonista assoluto. La manifestazione ha visto coinvolti atleti e appassionati, che hanno partecipato a competizioni di ippica. Durante l'evento, sono stati raccolti fondi destinati alla ricerca scientifica, contribuendo così a finanziare progetti in questo settore. La giornata ha attirato numerosi spettatori e sostenitori dell'iniziativa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'ippica a finanziare la ricerca scientifica?. Chi sono i protagonisti che hanno dominato la pista di Agnano?. Quanto ha generato l'evento per il settore turistico e gastronomico locale?. Come influirà questo successo sui mercati svedesi e francesi?.? In Breve Oltre 12.000 spettatori hanno generato indotto per il settore Ho.Re.Ca. campano.. Ricavi da biglietti e donazioni sosterranno la Fondazione Domenico Caliendo.. L'evento ha coinvolto atleti internazionali come Always Ek e Frank Gio.. La competizione faceva parte dell'UET Elite Circuit con 830.000 euro in palio.. Il 3 maggio 2026 l’Ippodromo di Agnano ha ospitato il 77° Gran Premio Lotteria Memorial Domenico Caliendo, un evento che ha il trionfo di Free Time Jepson guidato da Andrea Guzzinati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agnano, trionfo di Free Time Jepson: sport e solidarietà per Caliendo

Notizie correlate

Gran Premio Lotteria ad Agnano, tra sport e memoria: una dedica al piccolo Domenico CaliendoIl 77mo Gran Premio Lotteria torna protagonista all’Ippodromo di Agnano, in una giornata che ha unito sport, partecipazione popolare e un momento di...

Gran Premio Lotteria di Agnano, sport e solidarietà: martedì la presentazione al Tennis Club NapoliMartedì prossimo alle ore 11 presso il circolo sportivo Tennis Club Napoli (viale Dohrn), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del 77mo...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: 77° Gran Premio Lotteria di Agnano: Successo per Free Time Jepson con Andrea Guzzinati e partecipazione istituzionale del MASAF per il rilancio del comparto; 77° Gran Premio Lotteria di Agnano: un’edizione da record tra grande trotto e solidarietà.

Free Time Jepson batte Frank Gio: Napoli brinda nel Lotteria di AgnanoSuccesso tutto napoletano nel Lotteria di Agnano. Free Time Jepson ha superato in arrivo Frank Gio. Il vincitore con i colori di Dario Trasi, il secondo con quelli di Antonio Somma. Entrambi ... ilmattino.it

Napoli, Free Time Jepson vince il 77° Gran Premio LotteriaSpettacolo ad Agnano: in 12mila sugli spalti per la grande classica del trotto internazionale. Andrea Guzzinati: Campione dal cuore grande, aveva tanta voglia di far bene e l’ho lasciato volare ... corrieredellosport.it

Gran Premio Lotteria, vince Free Time Jepson. Edizione numero 77 dedicata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo. L'Ippodromo di Agnano guarda al futuro con il progetto di restyling - facebook.com facebook

Alessandro Gocciadoro-tränade femåringen Free Time Jepson (Face Time Bourbon) & Andrea Guzzinati vinner Gran Premio Lotteria i Neapel. Segertid 1.10,9a/1 600 meter. x.com