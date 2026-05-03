Gran Premio Lotteria ad Agnano tra sport e memoria | una dedica al piccolo Domenico Caliendo

Da napolitoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 77° Gran Premio Lotteria si è svolto all’Ippodromo di Agnano, attirando numerosi spettatori e appassionati di corse. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cavalli e fantini, con un’atmosfera vivace e coinvolgente. Durante l’evento è stato anche ricordato Domenico Caliendo, un bambino a cui è stata dedicata questa edizione, in un momento che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente.

Il 77mo Gran Premio Lotteria torna protagonista all’Ippodromo di Agnano, in una giornata che ha unito sport, partecipazione popolare e un momento di forte valore simbolico. Accanto all’aspetto agonistico, infatti, l’edizione di quest’anno è stata dedicata a Domenico Caliendo, il bambino morto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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