Gran Premio Lotteria ad Agnano tra sport e memoria | una dedica al piccolo Domenico Caliendo

Il 77° Gran Premio Lotteria si è svolto all’Ippodromo di Agnano, attirando numerosi spettatori e appassionati di corse. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cavalli e fantini, con un’atmosfera vivace e coinvolgente. Durante l’evento è stato anche ricordato Domenico Caliendo, un bambino a cui è stata dedicata questa edizione, in un momento che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente.

Il 77mo Gran Premio Lotteria torna protagonista all’Ippodromo di Agnano, in una giornata che ha unito sport, partecipazione popolare e un momento di forte valore simbolico. Accanto all’aspetto agonistico, infatti, l’edizione di quest’anno è stata dedicata a Domenico Caliendo, il bambino morto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Domenico Caliendo: il 77° Gran Premio Lotteria di Agnano dedica l’edizione alla memoria del bambinoIl Gran Premio Lotteria di Agnano dedica la 77esima edizione alla memoria di Domenico Caliendo: il ricavato dei biglietti sosterrà le attività della... Leggi anche: Agnano per Domenico Caliendo: il Gran premio Lotteria in memoria del bimbo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, ecco il 77° Gran Premio Lotteria: dati, partenti e batterie. Orari, programma e dove seguirlo; Web-TV del Comune di Napoli – Il Gran premio lotteria di Agnano in memoria di Domenico Caliendo; Gran Premio Lotteria, Agnano pronta alla grande domenica per la 77ª edizione; Gran Premio Lotteria, ad Agnano un’edizione nel ricordo di Domenico Caliendo. Gran Premio Lotteria ad Agnano, tra sport e memoria: una dedica al piccolo Domenico CaliendoIl 77mo Gran Premio Lotteria torna protagonista all’Ippodromo di Agnano, in una giornata che ha unito sport, partecipazione popolare e un momento di forte valore simbolico. Accanto all’aspetto agonist ... napolitoday.it Spettacolo lotteria, oggi la finale: i favoritiÈ il primo Gran premio Lotteria, che in 77 edizioni, assume la denominazione di Memorial per dedicarlo al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto durante un trapianto ... ilmattino.it La finale del Gran Premio Lotteria 2026 Fate il vostro pronostico,chi vincerà Ore 17:50 in diretta su Equ TV ( canale 151 del digitale terrestre) e su Rai Tre. facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com