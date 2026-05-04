Agiografie nell’abside della Chiesa di San Paolo dei Greci | al via il progetto di valorizzazione

Il 5 maggio alle 11 si terrà una conferenza stampa presso la chiesa di San Paolo dei Greci, situata in Piazza Archimandrita Antonio Scordino. L'incontro, promosso dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta e dal Patriarcato di Costantinopoli, avrà l’obiettivo di presentare un progetto di valorizzazione delle agiografie nell’abside della chiesa. L’evento offrirà dettagli sui lavori e sulle finalità dell’intervento.