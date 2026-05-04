Agiografie nell’abside della Chiesa di San Paolo dei Greci | al via il progetto di valorizzazione
Il 5 maggio alle 11 si terrà una conferenza stampa presso la chiesa di San Paolo dei Greci, situata in Piazza Archimandrita Antonio Scordino. L'incontro, promosso dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta e dal Patriarcato di Costantinopoli, avrà l’obiettivo di presentare un progetto di valorizzazione delle agiografie nell’abside della chiesa. L’evento offrirà dettagli sui lavori e sulle finalità dell’intervento.
Martedì 5 maggio, alle ore 11, presso i locali della Chiesa greco-ortodossa di San Paolo dei Greci, della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta e del Patriarcato di Costantinopoli, sita in Piazza Archimandrita Antonio Scordino, si terrà una conferenza stampa finalizzata a illustrare la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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