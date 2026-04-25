Nuovo dono di Art Bonus I fondali per l’abside di San Francesco al Prato

Un nuovo intervento finanziato tramite il programma Art Bonus riguarda i fondali dell’abside della chiesa di San Francesco al Prato. È stato installato un sistema di oscuramento costituito da una graticcia in alluminio, una rete di corde e un telo nero prodotto in Italia. Questo impianto è stato collocato sulla vetrata dell’abside e progettato per resistere alla luce diretta del sole.

Alluminio per la graticcia, un sistema di corde e un telo nero made in Italy, progettato per resistere all’esposizione diretta del sole: eccolo il nuovo impianto di oscuramento installato sulla vetrata dell’abside di San Francesco al Prato. "E’ stato pensato come un fondale teatrale - spiega Il tecnico dell’impianto, Luca Berettoni - ed è diviso in due elementi per garantire la massima versatilità, per proteggere gli spettacoli diurni dalla luce senza rinunciare alla visibilità della struttura architettonica retrostante". La quinta è un altro dono dell’Art Bonus, finanziato dall’azienda Diva International, mecenate anche del restauro della Statua del Perugino ai Giardini Carducci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo dono di Art Bonus. I fondali per l’abside di San Francesco al Prato Notizie correlate Art Bonus Perugia, secondo intervento a San Francesco al Prato: inaugurato l'impianto di oscuramentoÈ stato inaugurato questa mattina il nuovo impianto di oscuramento della superficie vetrata dell'abside, un intervento da 18. Leggi anche: Al via la campagna “Art Bonus” per il restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo dono di Art Bonus. I fondali per l’abside di San Francesco al Prato; Dimore storiche, da patrimonio a risorsa economica con strumenti efficaci. Verso l’Art Bonus in versione estesa; Art Bonus Perugia, secondo intervento a San Francesco al Prato: inaugurato l'impianto di oscuramento; Beni strumentali - Nuova Sabatini. Nuovo dono di Art Bonus. I fondali per l’abside di San Francesco al PratoL’impianto potenzia le possibilità di programmazione degli spettacoli dell’Auditorium. Il tendaggio è stato finanziato da Diva International. lanazione.it Al via la campagna Art Bonus per il restauro delle lunette del chiostro di San FrancescoCome sostenere uno degli elementi più caratteristici del complesso di Castiglion Fiorentino ... msn.com Art Bonus Perugia, secondo intervento a San Francesco al Prato: inaugurato l'impianto di oscuramento Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Cultura, settimana alla Camera: focus su pdl Art Bonus e Roma Capitale @CD_cultura @Montecitorio @MiC_Italia x.com