Agguato sulla Togliatti | due feriti a colpi di pistola a Centocelle L' ombra della guerra del Quarticciolo
Due cittadini tunisini sono stati feriti a colpi di pistola lungo viale Palmiro Togliatti, a Centocelle. L’incidente si è verificato in un’area frequentata da passanti e residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e al momento non ci sono dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili. La zona è stata delimitata per i rilievi e l’intervento delle autorità continua.
È l'ipotesi dell'agguato quella più accreditata dietro il ferimento di due cittadini tunisini, colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti, in zona Centocelle. Un episodio che ricalca in modo inquietante quanto accaduto lo scorso venerdì notte al vicino Quarticciolo, dove un 23enne italiano.🔗 Leggi su Romatoday.it
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