Agguato sulla Togliatti | due feriti a colpi di pistola a Centocelle L' ombra della guerra del Quarticciolo

Due cittadini tunisini sono stati feriti a colpi di pistola lungo viale Palmiro Togliatti, a Centocelle. L’incidente si è verificato in un’area frequentata da passanti e residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e al momento non ci sono dettagli sulle eventuali cause o sui responsabili. La zona è stata delimitata per i rilievi e l’intervento delle autorità continua.