Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano | due feriti portati in ospedale

Nella notte a Secondigliano, quartiere alla periferia Nord di Napoli, due giovani sono stati feriti da colpi di pistola. I due sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove si trovano sotto cura. L'agguato si è verificato in un'area densamente frequentata e ancora non si conoscono i motivi dell'episodio. La polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Due giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Agguato nella notte: 48enne raggiunto da 2 colpi di pistola alle gambeNotte di violenza a Mondragone, dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito a seguito di un agguato a colpi di arma da fuoco. Contenuti e approfondimenti su Agguato a colpi di pistola nella notte... Temi più discussi: Agguato tra cugini a Gela: quattro colpi di pistola in strada, arrestato un diciannovenne; Agguato a colpi di pistola in pieno centro a Rossano: sottoposto a fermo del PM un soggetto gravemente indiziato.; Agguato a colpi d'arma da fuoco a Corigliano Rossano: un 68enne raggiunto da due proiettili; Agguato a Rossano a Salvatore Morfò. Fermato il presunto autore. Agguato a Secondigliano, colpi di pistola contro due giovaniA poche ore dal maxi blitz che ha decapitato il gruppo di via Monte Faito Secondigliano torna al centro delle cronache con un ... internapoli.it Agguato a Morfò: due colpi di pistola davanti a un locale. La ricostruzione del ferimentoL’uomo, un pregiudicato del posto, è gravemente indiziato di aver ferito a colpi di pistola un 67enne davanti a un locale. Barricato in casa per ore, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri ... cosenzachannel.it A poche ore dal maxi blitz che ha decapitato il gruppo di via Monte Faito Secondigliano torna al centro delle cronache con un agguato consumatosi la scorsa notte - facebook.com facebook Corona d’alloro in questura per ricordare Francesco Zizzi, ucciso nell'agguato di via Fani x.com