Nella serata di ieri, nel territorio di Pollena Trocchia, un uomo di 42 anni è stato trasportato all’ospedale del Mare con una ferita alla testa, causata da un’aggressione. I carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti sul posto e hanno denunciato un uomo sospettato di averlo aggredito con un casco e una bottiglia. La vicenda si è svolta in assenza di ulteriori dettagli sulla dinamica.

Notte di violenza nel napoletano. I carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un uomo di 42 anni, giunto con una ferita lacero-contusa alla testa. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è attualmente sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime indagini è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle ore 22 in piazza Amodio, a Pollena Trocchia. Il 42enne sarebbe stato assalito da due individui che lo avrebbero colpito violentemente utilizzando un casco e una bottiglia. L’attività investigativa dei carabinieri ha permesso di identificare uno dei presunti responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pollena Trocchia, aggredito con casco e bottiglia: 42enne ferito, denunciato un uomo

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