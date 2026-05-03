Urla in piazza Municipio turista aggredito da un clochard

Stamattina, in piazza Municipio a Napoli, un uomo senza fissa dimora ha aggredito un turista davanti a numerosi passanti in attesa dei bus turistici. Le persone presenti hanno assistito alle urla e alla scena di aggressione, che si è conclusa con l'intervento della polizia. L’uomo è stato fermato dagli agenti e portato via. Non ci sono altre informazioni sulle condizioni del turista o sui motivi dell’aggressione.

Aggredisce un turista in pieno centro, davanti a decine di persone in attesa dei bus turistici. È successo stamattina in piazza Municipio, a Napoli, dove un uomo senza fissa dimora è stato fermato dalla polizia.Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati richiamati dalle urla della moglie della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Accerchiato e aggredito da cinque persone: turista finisce in ospedale Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoGrave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Minaccia di dare fuoco al comando della Locale: 20enne arrestata a Rezzato. Urla in piazza Municipio, turista aggredito da un clochardAggredisce un turista in pieno centro, davanti a decine di persone in attesa dei bus turistici. È successo stamattina in piazza Municipio, a Napoli, dove un uomo senza fissa dimora è stato fermato dal ... napolitoday.it Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla PoliziaUn turista è stato aggredito questa mattina in piazza Municipio a Napoli da un senza tetto. L'uomo è stato fermato dalla Polizia, richiamata dalle urla della moglie della vittima che chiedeva aiuto. ( ... ansa.it