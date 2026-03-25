Un giovane di 19 anni è stato arrestato nel pomeriggio a Napoli con l’accusa di aver rapinato una ragazza, sottraendole lo smartphone. L’arresto è avvenuto in piazza Municipio, nel centro della città. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti sul posto. La vittima ha segnalato il fatto alle autorità poco dopo l’accaduto.

Pomeriggio di tensione nel cuore di Napoli, dove un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di rapina. L’episodio si è verificato nei pressi di Piazza Municipio. Gli agenti del Commissariato Decumani sono stati avvicinati da una ragazza visibilmente scossa e con evidenti lesioni al volto. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita poco prima da un giovane che, con violenza, le aveva sottratto il cellulare. Immediata la reazione degli operatori, che grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla giovane sono riusciti in breve tempo a individuare il presunto responsabile. Il 19enne è stato bloccato poco distante e trovato in possesso dello smartphone appena rubato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina una ragazza dello smartphone: 19enne arrestato in piazza Municipio

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