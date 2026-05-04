Aggredito un medico al pronto soccorso

La scorsa notte, intorno alle 2:45, gli agenti sono intervenuti presso l’ospedale di Torregalli a causa di un episodio di agitazione. Un uomo di 42 anni, italiano, era stato portato in ambulanza nel pronto soccorso e ha iniziato a comportarsi in modo violento. Durante l’episodio, un medico presente sul posto è stato aggredito. La polizia ha poi gestito la situazione e ha riportato la calma.

La notte scorsa, poco prima delle tre, la polizia è intervenuta all’ospedale di Torregalli dopo che un 42enne italiano aveva dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso, dove era stato trasportato in ambulanza.Da quanto ricostruito, l’uomo avrebbe dato in escandescenze nel reparto, per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Terni, aggredisce infermiera e medico al pronto soccorso: arrestata Notizie correlate L'ultima notte di caos al pronto soccorso e la 33enne denunciata: il medico aggredito ha riportato gravi lesioni ad una manoLa furia incontenibile della donna ha provocato anche il ribaltamento e danneggiamento del computer usato proprio nella stanza Triage Trenta giorni... Aversa, medico e infermiera aggredite al pronto soccorso del MoscatiAncora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inseguita in scooter da un uomo nudo, mi hanno scortato a casa i carabinieri; Negato il porto d'armi per difendersi, medico del 118 vince il ricorso: era stato aggredito; Mio padre sta male, non può aspettare, donna colpisce infermiere con un bastone: denunciata; Aggredito durante la partita a Vidardo, i genitori presentano una denuncia ai carabinieri di Sant’Angelo. Scandalo a Caserta, medico aggredito da cane: Porte chiuseUna doppia vicenda che fa discutere e che mette sotto accusa il sistema sanitario della provincia di Caserta. In una cittadina del territorio, Cellole, ... ilsipontino.net Vuole più giorni di malattia e picchia il medico di famiglia: il dottore, spaventato, scappa cercando aiutoÈ successo in un poliambulatorio di Trento. La denuncia del sindacato dei medici italiani: Ogni volta che succede un fatto grave come questo, tutti gli altri pazienti restano senza visita per un gior ... today.it Ponza: Bambino aggredito da un pitbull. Elitrasportato al Bambin Gesù di Roma - https://www.telegolfo.com/ponza-bambino-aggredito-da-un-pitbull-elitrasportato-al-bambin-gesu-di-roma/ - facebook.com facebook I rivoltosi hanno aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le altre celle e devastando il reparto x.com