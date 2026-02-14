L' ultima notte di caos al pronto soccorso e la 33enne denunciata | il medico aggredito ha riportato gravi lesioni ad una mano

Una donna di 33 anni ha aggredito un medico al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, causando lesioni serie alla mano dell’operatore. La lite è scoppiata nella notte, quando la paziente, visibilmente agitata, ha sferrato calci e pugni al professionista. Il medico ha dovuto ricevere cure e ora ha una prognosi di trenta giorni. La donna, di origine romena e residente ad Agrigento, è stata denunciata dalla polizia per aggressione.

La furia incontenibile della donna ha provocato anche il ribaltamento e danneggiamento del computer usato proprio nella stanza Triage Trenta giorni di prognosi. Non ha riportato qualche escoriazione o ecchimosi il medico del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento che, nelle scorse notti, è stato aggredito da una trentatreenne, originaria della Romania ma residente nella città dei Templi. Il medico-chirurgo, un trentacinquenne, ha riportato gravi lesioni a una mano. E gli serviranno appunto almeno 30 giorni per guarire. La donna, entrata prepotentemente nella sala Triage, si è subito rivolta in maniera aggressiva con gli operatori sanitari presenti.