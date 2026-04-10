Imbersago 25enne aggredito dal branco Il sindaco Vergani | Episodio intollerabile

A Imbersago, un giovane di 25 anni è stato aggredito da un gruppo di sei persone, tra cui alcuni minorenni. L'episodio si è verificato ieri e ha coinvolto violenza fisica contro la vittima, che è stata colpita ripetutamente. Il sindaco del paese ha definito l'accaduto come un episodio intollerabile, esprimendo solidarietà e condanna. La polizia sta conducendo le indagini per identificare e contestualizzare i responsabili.

Imbersago (Lecco), 10 aprile 2026 – In sei contro uno . Un giovane straniero di 25 anni è stato picchiato a sangue da sei ragazzi, alcuni dei quali minorenni. È successo questa mattina in centro a Imbersago, vicino al municipio. “Un episodio gravissimo ”, ha commentato attonito il sindaco Fabio Vergani. Un vero agguato. Un agente della Polizia locale è riuscito a fermare tre del branco: uno di loro abita in paese. Sono tutti di origine straniera e minorenni. Si è trattato di un vero e proprio agguato: lo hanno aspettato al varco, circondato e poi pestato, davanti a tutti. Forse è un regolamento di conti o comunque una spedizione punitiva, si sospetta per motivi di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imbersago, 25enne aggredito dal branco. Il sindaco Vergani: “Episodio intollerabile” Leggi anche: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale Leggi anche: Movida violenta a Lanciano: quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco