Aggredisce il titolare di un negozio poi spunta un coltello | Cosa gli impedisce di tornare?

Un individuo, noto frequentatore del negozio di casalinghi in via Ginnastica, è stato coinvolto in una lite con il titolare. Dopo aver aggredito la vittima, ha estratto un coltello. La polizia ha poi verificato che l’uomo era già stato più volte segnalato per furti e comportamenti sospetti all’interno del negozio, dove si aggirava con atteggiamento circospetto e visibilmente alterato.

Il soggetto era noto – già visto molte volte a rubacchiare tra le corsie. Si aggirava tra le corsie del Dolce casa, negozio di casalinghi di via Ginnastica, con aria circospetta e in evidente stato di alterazione, cercando con lo sguardo di evitare i dipendenti. Quando il proprietario – che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Ruba un paio di scarpe, torna nel negozio per un altro furto e aggredisce il titolare: arrestatoUn tunisino di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno per il reato di tentata rapina impropria. Prati, tenta di svuotare la cassa del ristorante poi aggredisce il titolareUn tentativo di rapina che è degenerato, con un bandito che si è scagliato contro il dipendente e il titolare di un ristorante. Temi più discussi: Aggredisce il titolare di un negozio, poi spunta un coltello: Cosa gli impedisce di tornare?; Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot a Trastevere, arrestato; Aggredisce il titolare di un bar e fugge dai carabinieri, 21enne nei guai; Titolare aggredisce il suo cuoco perché è troppo lento e finisce in prigione: Lo ustionava per punirlo. Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot a Trastevere, arrestatoHa aggredito e rapinato il titolare di un bistrot a Roma, ma il 27enne è stato arrestato dai carabinieri dopo la fuga. E' accusato di rapina aggravata. (ANSA) ... ansa.it Portico di Caserta, rifiuti pericolosi in officina: arrestato il titolareUn’officina meccanica trasformata in deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. È quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Forestale durante un blitz ... cronachedellacampania.it veratv.it/articoli/id-80217/carcere-di-marino-del-tronto-detenuto-aggredisce-due-agenti-di-polizia-penitenziaria - facebook.com facebook Nuoro, aggredisce un anziano con una roncola in piazza: arrestato un quarantaduenne x.com