Ansia per Mircea Lucescu | l' ex tecnico di Inter e Brescia è in coma farmacologico

Il mondo del calcio segue con attenzione le notizie provenienti dalla Romania, dove Mircea Lucescu, ex tecnico di Inter e Brescia, si trova in coma farmacologico. La notizia ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori delle squadre italiane, che ricordano il suo ruolo nel panorama calcistico nazionale. La situazione clinica dell'allenatore è al centro dell'attenzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Il mondo del calcio, e in particolare quello milanese e bresciano, segue con il fiato sospeso le notizie che giungono dalla Romania. Mircea Lucescu, leggendario allenatore di Inter e Brescia, si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni presso l’Ospedale Universitario di Bucarest. Secondo quanto riportato dalla stampa romena, il quadro clinico dell'ottantenne tecnico si sarebbe drasticamente aggravato durante la scorsa notte. Dopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. I medici, a causa di una nuova insorgenza di gravi aritmie e del peggioramento delle funzioni vitali, hanno indotto il coma farmacologico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Mircea Lucescu in gravissime condizioni: l’ex allenatore di Inter e Brescia in coma farmacologico dopo un infartoMilano, 5 aprile 2026 – Ore d’ansia per Mircea Lucescu, ex allenatore di Inter e Brescia ricoverato da venerdì scorso all'ospedale Universitario di...

Ansia per Mircea Lucescu: si aggravano le sue condizioni. È in coma farmacologicoPoco più di una settimana fa, a 80 anni compiuti, era regolarmente in panchina per la semifinale playoff persa dalla sua Romania contro la Turchia.

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Ansia per Mircea Lucescu: l'ex tecnico di Inter e Brescia è in coma farmacologicoIl leggendario tecnico, colpito da un infarto dopo l'ultima sfida in panchina, è ora ricoverato in coma a Bucarest ... milanotoday.it

Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. Ore di ansia per l’allenatore, gli ultimi sviluppiLucescu, coma farmacologico indotto. Forte paura per l'allenatore, sono peggiorate le sue condizioni. Quali sono gli ultimi sviluppi ... calcionews24.com

Transilvania, Romania. Hunedoara ha offerto negli anni ’80 una delle storie più belle del calcio rumeno. È stato Gelu Simoc a portare Mircea Lucescu all’ombra delle torri siderurgiche. facebook

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