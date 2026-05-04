Aggredisce due turisti a calci e pugni in centro | arrestato

Nella mattina di ieri, un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito due turisti a calci e pugni nel centro città. Contestualmente, è stato denunciato per aver violato le norme sull’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. L’intervento degli agenti ha portato all’arresto dell’uomo e alla segnalazione per le violazioni legate alla sua presenza nel paese.

Ieri mattina la polizia ha tratto in arresto un 43enne per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In particolare, gli agenti sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga per la segnalazione di una coppia di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video Notizie correlate Leggi anche: Violenta lite in centro a colpi di calci e pugni, arrestato 50enne Aggredisce i coetanei con calci e pugni ad Ancona, scatta il Daspo Urbano per due anni per un giovaneUn giovane coinvolto in un’aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sangue in strada: a due passi da corso Italia ragazzo ferito con cocci di vetro; Senza tetto aggredisce turista a Napoli, fermato dalla Polizia; Aggredisce la compagna e colpisce il figlio con un’accetta: denunciato 58enne; Napoli, donna aggredisce due agenti durante dei controlli e li ferisce con una bottiglia. Aggredisce due turisti a calci e pugni in centro: arrestatoIeri mattina la polizia ha tratto in arresto un 43enne per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In particolare, gli agenti sono int ... napolitoday.it Due turisti tedeschi nel mirino dei rapinatori: madre e figlio aggrediti e picchiati a NapoliHanno cercato di reagire ma i malviventi si sono impadroniti dei monili d’oro della donna. Altro episodio a Forcella ... napoli.repubblica.it Riccione, aggredisce col coltello la titolare di un hotel, poi il Tso: grave la moglie di Loris Bianchi - facebook.com facebook Follia #Orban: scende dall’auto e aggredisce un tifoso x.com