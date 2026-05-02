Il settore delle agenzie assicurative si trova di fronte a nuove proposte riguardanti gli incentivi legati ai contratti con le aziende. La Fnaarc sottolinea la necessità di una maggiore tutela per gli agenti coinvolti, chiedendo specifiche misure di protezione nelle regole che regolamentano queste incentivazioni. La discussione si concentra sulle modifiche legislative in corso e sulle richieste del settore per garantire maggiori garanzie ai professionisti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo decreto gli incentivi per le aziende?. Quali tutele specifiche chiedono gli agenti Fnaarc per i loro contratti?. Perché l'uso dei contratti da procacciatore d'affari è considerato illegale?. Come possono le associazioni proteggere gli agenti dai contratti pirata?.? In Breve Francesca Maggi e Clara De Marcellis di Fnaarc Lecco vigilano sui mandati locali.. Il controllo preventivo dei mandati avviene tramite Confcommercio Lecco per garantire conformità AEC.. L'obiettivo è impedire l'uso improprio dei contratti da procacciatore d'affari nel settore.. Il decreto del 1° maggio mira a sanzionare il dumping contrattuale nel mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fnaarc: incentivi legati ai contratti, serve tutela per gli agenti

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