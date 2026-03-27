Due fidanzati coinvolti in un caso di morosità sono stati nuovamente rinviati a giudizio. Nei mesi scorsi erano stati protagonisti di servizi televisivi legati all’affitto non saldato in un’abitazione di Pino Torinese. Il loro procedimento giudiziario riguarda anche un’accusa di stalking nei confronti della proprietaria dell’immobile.

I due fidanzati morosi, nei mesi scorsi protagonisti di alcuni servizi televisivi per l’affitto non pagato a Pino Torinese, sono stati di nuovo rinviati a giudizio. Oggi, 27 marzo, davanti alla giudice Anna Iadicicco, hanno scelto di essere processati con rito ordinario. Questa volta sono accusati di stalking nei confronti della donna che gli aveva affittato un alloggio in collina. Hanno 52 e 37 anni e li difende l’avvocato Fabrizio Bonfante. La presunta vittima ha scelto di non costituirsi parte civile e sarà sentita come testimone. La prossima udienza è prevista a ottobre. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Dionigi Tibone, da maggio ad agosto 2025 gli imputati hanno minacciato la padrona di casa con frasi come “ti spacco la testa”, “ti voglio vedere per terra”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Rinviati a giudizio (di nuovo) i fidanzati che non pagano l’affitto: processo per stalking alla proprietaria della casa di Pino Torinese

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